Cuarentena hasta el 19 de abril es para entrar más leve a la Fase 3: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Jornada Nacional de Sana Distancia que se está promoviendo hasta el 19 de abril, es para entrar de forma más leve a la tercera etapa de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

"En conclusión, el 19 de abril es para entrar mas leve a la tercera etapa, pero ya es un signo positivo, alentador", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional, tras rectificar sobre la primera declaración que hizo acerca de que el 19 de abril México saldría de la gravedad.

Ante la controversia sobre los tiempos, López Obrador pidió al ​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aclarar las fechas previstas de las fases que se desarrollarán en México por la pandemia.

El subsecretario de Salud explicó que México empezó a prepararse desde que inició la propagación del virus en China, acto que reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser uno de los primeros países en reaccionar. En esta línea, detalló que la Jornada de Sana Distancia inició el 23 de marzo y termina el 19 de abril.

Detalló que en este tiempo no se espera que pase el peligro, pero sí que se logre que la curva de la epidemia no crezca exponencialmente como en Italia, España o Estados Unidos, donde no se tomaron las medidas previas y la curva ya es insostenible.

Aseguró que la fase tres, donde se prevé una dispersión nacional del Covid-19 y los casos se cuenten por miles, llegará a México, pero con una sana distancia en este periodo se logrará atender los casos de gravedad en el sistema de salud.

No habrá medidas extremas

López-Gatell insistió que en México no se tomarán medidas extremas como el cierre de fronteras o aeropuertos porque no tienen ningún fundamento y además se tiene que ser conciencia de la realidad social que existe en el país.

Refirió que, por ejemplo, en países europeos se pueden tomar otro tipo de medidas porque hay distribución de la riqueza, pero en México no es el caso, por la desigualdad social que existe, 'una realidad que ya es conocida'.

"En una sociedad desigual como México no puede restringirse tanto la actividad social y económica porque causaría un daño irreparable para la gran cantidad de familias que viven al día", enfatizó.

Por lo anterior, afirmó que la mejor forma es reducir masivamente la movilidad social durante un periodo corto e implementarlo con disciplina.

Sobre el Covid-19, recordó que es un virus que no se quita de un día para otro, pero se puede ir mitigando el contagio pues hasta ahora son pocos los casos que se han registrado en territorio nacional y es un momento crucial que no se puede perder para implementar las medidas necesarias.