Ingeniero mexicano crea cápsula para aislar pacientes con Covid-19

Fernando Avilés Serret, egresado de Ingeniería Biomédica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero), desarrolló una cápsula para el traslado, en ambulancias o dentro de hospitales, de pacientes con enfermedades altamente contagiosas, como el Covid-19.

El dispositivo, denominado ‘Cápsula XE’,-que tomó un año desarrollar- aumenta la seguridad del personal médico y externo que está en contacto con enfermos de coronavirus.

Ante los altos números de contagios de COVID-19 en el mundo, Avilés Serret,se dio a la tarea de afinar algunos detalles al prototipo que ya tenía listo en noviembre de 2019, para dar paso a la producción en serie.

El ingeniero explicó que la cápsula es propiamente un domo, hecho de plástico y textiles, que es operada por un controlador electrónico, que por efecto venturi (fenómeno que se utiliza en la hidráulica para generar presiones negativas) reduce la presión atmosférica dentro de la cápsula al generar un vacío interno del aire, evitando así el contagio.

Este invento es de gran utilidad pues, en México lamentablemente todavía no se cuenta con salas de aislamiento grandes en los hospitales, y los equipos de protección a veces tienen defectos, no están bien hechos, se agotan o simplemente no hay.

El ingeniero biomédico especializado en instrumentación médica, también es director fundador de XE Ingeniería Médica y detalló que la cápsula es reutilizable, al ser lavable, debido a que está hecha con materiales muy resistentes.

Por ejemplo, dijo, usa las mismas cintas para sellar los ductos de ventilación de los aviones y para su limpieza, la cápsula emplea un lavado especial con jabones enzimáticos, que es la misma técnica empleada para asear un quirófano después de una operación.

“Si la ponemos en la modalidad reversa, sirve para proteger al que está adentro de lo que está afuera, porque le va a meter solamente aire filtrado. Entonces tiene dos funciones: puede usarse para pacientes infectocontagiosos, en modo negativo; y se puede usar para pacientes inmunodeprimidos, en modo positivo”.

Su invento ya se comercializa en el mercado e instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de Marina, la han comprado y actualmente la emplean para proteger a su personal médico y para mover a los pacientes dentro de sus instalaciones, en sus ambulancias o hasta en helicópteros, como hace el personal de la Armada de México.