"Yo no me puedo poner en cuarentena", justifica AMLO giras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede poner en cuarentena por la pandemia del coronavirus, debido a que tiene que estar pendiente de todo lo que sucede en el país, sobre todo durante este periodo de emergencia sanitaria.

Por el coronavirus, AMLO transmitiría las mañaneras en cadena nacional El presidente dijo que actuaría como un vocero de los especialistas para transmitir los mensajes sobre el Covid-19 a toda la población.

"Estoy trabajando todos los días, igual o a lo mejor un poco más que antes precisamente por la emergencia. Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores; estoy dedicando mucho más tiempo a acciones relacionadas con el coronavirus", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, dijo que está cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y exhortó a la población a acatar dichas disposiciones.

"Nos conviene. Hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus, es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo y esto obedece a las medidas que se han aplicado desde hace tres meses antes que ningún otro país", enfatizó.

Por parte del Gobierno Federal, aseguró que se están cumpliendo todas las recomendaciones: "Ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen un atención básica de servicios a la comunidad o servicio directo a ciudadania, ahí me encuentro yo, en los que sí tenemos una función básica, yo no me puedo poner en cuarentena , no me puedo aislar, como también los médicos, los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, m¡Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin".

Pide no acudir a sus giras

López Obrador dijo que por lo menos, este fin de semana continuará con su gira por Nayarit, Sonora, Baja California y Sinaloa, únicamente para supervisar obras por lo que evitará concentraciones masivas. En cuanto a las siguientes semanas dijo que dependerá de las recomendaciones médicas.

Por ahora, solicitó a la gente no acudir a recibirlo a los aeropuertos ni seguirlo a sus giras, puesto que dijo estar seguro que si alguien acude a verlo, será porque es enviado por adversarios.

"El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron los adversarios, para que los medios que no nos quieran puedan sacar la nota 'Ahí esta el presidente dando el mal ejemplo' […] entonces, el que vaya es conservador", manifestó.

Asimismo, aprovechó para decirle a la gente que no se confíe y que es mejor atendiendo las recomendaciones: "Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y -se ha agregado- tenemos problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio".

Además, afirmó que no es tiempo para las mezquindades, por lo que exhortó a sus adversarios a que 'no saquen el cobre'. "Perjudican, confunden y dan pena ajena porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad; lo más importante de todo es la dignidad", puntualizó.