Por Covid-19, 'congelará' AMLO sueldos de altos funcionarios públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está aplicando ya medidas para enfrentar la crisis económica que desatará la pandemia del Covid-19, una de ellas será 'congelar' el sueldo de los altos funcionarios públicos.

Si cumplimos todos, saldremos airosos de esta epidemia: AMLO Reiteró que la enfermedad no es sólo un asunto médico, sino tiene que ver con la fortaleza de los pueblos y, en este sentido, México tiene la mayor, que es su cultura.

"Vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios públicos, se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que el aumento que estaba considerado para este año ya no será aplicable y, de manera proporcional se reducirá el salario, comenzando desde el sueldo que percibe el presidente.

"Lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento, sólo para altos funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y así hacia abajo", detalló

En tanto, aseguró que la medida no aplicará para los trabajadores que ganan menso de 30 o 20 mil pesos. "No aplica , estamos hablando de los que estamos arriba, es una de las medidas que se va a llevar a cabo y otras mas, es apretarnos el cinturón nosotros", acotó.

Insiste en reducir presupuesto a partidos

Por otra parte, el mandatario reiteró el llamado par que los partidos políticos reduzcan su presupuesto a la mitad:

"Ojalá, pero eso es voluntario, que ahora sí los partidos y con independencia decidan entregar la mitad o lo que ellos consideren, lo que sea la voluntad de cada organización".

Refirió que es tiempo de ayudar porque "la justicia es darle mas al que tiene menos

y no puede haber trato igual entre desiguales".

"Es el momento de ayudar todos, no le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al pueblo, no les gusta a los conservadores, aunque estamos ya en amor y paz, pero esto no debe de ofender a nadie. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan; el gobierno de nosotros es un gobierno que da, no quita, entonces ojalá y todos ayudemos", puntualizó.