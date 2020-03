Cuando la epidemia pase, convocará AMLO a besos y abrazos en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que le ha sido difícil cumplir con los protocolos de Sana Distancia, por ello, anunció que al terminar la emergencia sanitaria por el Covid-19 en México, convocará a una jornada de besos y abrazos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Lamenta AMLO no poder dar besos y abrazos a la gente en sus giras Con el fin de cumplir la sana distancia, el presidente indicó que sólo supervisará las obras que están en curso y evitará los eventos masivos.

"Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: "Pronto, muy pronto va a ser el día de los abrazos y de los besos en todas las plazas públicas, nos vamos a abrazar, porque vamos a superar esta crisis del coronavirus y la crisis económica y la crisis de bienestar social".

Indicó que le cuesta cumplir con las medidas de salud porque lleva décadas saludando, abrazando y besando a sus amigas y amigos, 'porque amor con amor se paga'.

Por lo anterior, afirmó que durante sus giras, en este periodo de contingencia, no saludará de mano ni abrazará a la gente que se acerque porque no se puede por el riesgo de contagio del coronavirus por lo que ofreció disculpas por anticipado.

"Voy a ir así sin poder saludar de mano, sin abrazar, ofrezco disculpas por anticipado, porque es muy desagradable si una gente no tiene la información […] pues me piden una foto y se acercan, imagínense lo desagradable que es: ‘Sí, me tomo la foto, pero aléjate, con sana distancia’. Entonces, no vamos ahora a poder acercarnos", enfatizó.

Pese a ello, dijo que continuará su trabajo y este miércoles acudirá al evento de inauguración del Hospital Rural de Tlaxiaco IMSS Bienestar. "Voy mañana a Tlaxiaco, directo al hospital porque necesitamos tener este hospital; y viernes y sábado voy a recorrer hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus, todas las instalaciones que se están adaptando y nuevos hospitales que van a estar en condiciones de atender una situación de mayor urgencia", puntualizó.