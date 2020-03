¿Qué será necesario si se requiere ampliar la emergencia sanitaria?

El Consejo de Salubridad General declaró el lunes emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor para hacer frente a los contagios del Covid-19 y con ello, la suspensión de actividades no esenciales por un mes a nivel nacional.

Sin embargo, si este tiempo tuviera que ampliarse, la Constitución Política establece las directrices para que las autoridades sanitarias actúen tomando las decisiones que mejor le parezcan para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Es en el artículo 73, fracción XVI en donde se reconocer al Consejo de Salubridad General, que dependerá de la Secretaría de Salud y cuyas disposiciones generales serán obligatorias en el país.

Al respecto, el abogadoconstitucionalista José Óscar Valdés, precisó que las decisiones que se tomen al interior del Consejo surtirán efecto sin necesidad de más trámites, ya que al tratarse de una emergencia nacional es el sector salud la cabeza de sector.

En una entrevista con Publimetro, recordó que también dispone que "la autoridad sanitaria, a través del Consejo de Salubridad General, tendrá funciones ejecutivas y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país".

"2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades inesperadas en el país, la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Consejo de Salubridad General, tendrán la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República", establece el artículo.

¿Se debe notifica a las empresas para que hagan valido el pago por este mes a sus empleados?

—La manera en que opera el Consejo de Salubridad Pública permite que las decisiones tomadas en su seno sean de carácter obligatorio, por lo tanto al decretarse la suspensión de actividades no primarias, las empresas están obligadas a realizar los pagos a sus empleados, no hay manera de que las empresas tramiten un amparo para no pagar.

¿En caso de ampliarse el plazo de un mes es necesario que venga acompañado de un incentivo para las empresas?

—Es un hecho que deberá ampliarse, pero ellos no quieren hacerlo así, idealmente tendría que venir el anuncio con incentivos para los empleados o las empresas, pero vemos que al gobierno no le está dando importancia a la afectación. En otros países lo que hicieron fue dar incentivos o quitar impuestos. Lo que puede hacer el presidente es hacer un decreto con esas medida, pero lo que están haciendo es pedir a los empresarios que aguantes. Pero por ley, sólo se les debe pagar un mes de salario mínimo por la emergencia, pero no más y qué va a pasar después.

¿Cuáles son los riesgos de ampliar el periodo de emergencia sanitaria?

— Si no se atiende este tema vamos a caer en una situación económica grave en la que la pandemia será el menor de los problemas, los bonos de Pemex ya son basura, eso nos llevará a una devaluación peligrosa y vamos a decrecer, los analistas hablan de que México podría estar en 1930 y a eso se suma la inseguridad de robos por la falta de dinero.

¿Quiénes conforman el Consejo?

— El Consejo de Salubridad General es un órgano que encabeza el Secretario de Salud, en este caso Jorge Alcocer y un secretario, así como 13 vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía.

Además de los vocales que su propio reglamento determine, entre los que deberán de incorporarse a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).