No se puede detener el Metro, pero sí cuidar que no se congestione: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede detener el Metro de la Ciudad de México, pero sí se podría cuidar que no se congestione desde las estaciones de salida, con el fin de mantener la sana distancia para evitar el riesgo de contagio del coronavirus.

"Lo está haciendo el Gobierno de la CDMX; no se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el Metro, que los que usan el Metro -eso lo puede hacer el gobierno- se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, el mandatario destacó que lo mas importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es que las personas se queden en casa.

"Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia, que nos saturen los hospitales, es la famosa curva que se ha venido mostrando de cómo es diferente que se aplane porque la experiencia en países donde se desbordó la epidemia saturó los hospitales", explicó.

Refirió que lo que se busca es que el crecimiento de la curva sea conducido y eso se puede evitar si no hay contagio.

Cuidará que la economía no se deteriore

El mandatario detalló que si bien se piensa en evitar el descontrol de la epidemia para salvar vidas, también se cuida que la economía no se deteriore, sobre todo la economía popular.

"No sólo pensando en variables macroeconómicas, que no se deteriore básicamente la economía popular, que atendamos la emergencia sin destruir nuestra base económica y cuando hablo de base económica no sólo estoy pensando en las grandes empresas […] hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad formal e informal", acotó.

López Obrador dijo estar muy consiente de las personas que viven al día en México, por lo que ya se está pensando en cómo se va a reactivar la economía.

"Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero estoy seguro que vamos a resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional", puntualizó.