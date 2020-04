'Saquear es de malos ciudadanos', asegura AMLO que se aplicará la ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a no saquear las tiendas departamentales y de autoservicio y, a no utilizar de excusa la crisis que se vive en México por la pandemia del coronavirus, porque se va a aplicar la ley.

"Estamos pendientes, pero además eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México y además estamos pendientes y eso no esta permitido y se va a aplicar la ley, nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, aclaró que no es lo coercitivo, sino un llamado a que esas actitudes no sucedan y que si requieren de apoyos que lo pidan al gobierno porque 'hay para todos'.

"Que actuemos de manera ejemplar como hasta ahora, que no vayan a salir ahí con esas cosas, porque se afectan ellos, afectan a su comunidad, a México; no queremos esas notas, no queremos que sea esa la nota de que hay mal portados", acotó.

Llamado a habitantes de Morelos

En esta línea, el mandatario aprovechó para decirle a los habitantes de Morelos que no hay riesgo de infecciones, esto, luego de que amagaran con quemar un hospital habilitado para atender pacientes con Covid-19.

"Decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda, ademas es un poco humana", refirió.

Indicó que en estos momentos de crisis se debe ayudar al prójimo y dijo esperar que ese tipo de actitudes no proliferan, como el caso de los dueños de gasolineras, a quienes pidió que se alineen a los precios de la gasolina, porque esta no debe sobre pasar los 17 pesos debido a la caída del precio del petróleo.

"Aprovecho para hacer un llamado a comerciantes a dueños de gasolineras, no hay desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diesel suficiente y está costando menos la gasolina", puntualizó.