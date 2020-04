Compras de pánico de cerveza son contrarias a la sana distancia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que las compras de pánico de cerveza, debido a la ley seca que han implementado algunos estados, son contrarias al propósito de la sana distancia.

"Comentaban de un estado en donde se anuncia que iba a haber ley seca y se llenan los supermercados, o sea, compras de pánico en este caso de cerveza y de otras cosas, de otras bebidas y se aglutina la gente, eso es contrario al propósito de guardar la sana distancia", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En el caso de la Ciudad de México, confirmó que se decidió no aplicar la llamada ley seca, pero en otros estados donde se implementó la venta restringida de las bebidas alcohólicas, ha habido protesta; no obstante, aseguró que los gobernadores están escuchando el sentir de la gente:

"Todos están pendientes y son sensibles, y tienen que buscar los equilibrios y escuchar a todos y, claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar contagio, que no se siga extendiendo el virus y se tiene que ir buscando eso, ese es el objetivo".

Analiza lista de actividades esenciales

En esta línea, el mandatario explicó que el Gobierno está analizando la lista de actividades esenciales establecida en el decreto de emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Se está haciendo una revisión minuciosa de los productos básicos de los que son esenciales y sobre todo de las plantas, de las empresas que se consideran esenciales", explicó.

En tanto, recordó que corresponde a las autoridades sanitaria establecer cuáles son las actividades económicas esenciales durante la crisis sanitaria:

"Los que tienen la última palabra son los médicos y los especialistas, porque les estamos haciendo caso; pero no tienen una actitud inflexible, porque aquí muchas veces el doctor Hugo López-Gatell les ha hablado que no es nada más atender la epidemia, sino que se cuide la parte económica social, ellos han actuado con criterio, no sólo médico".

Sobre las medidas, aseguró que no habrá autoritarismo ni medidas draconianas, además de dudosa efectividad. "Todo esto corresponde responderlo al equipo médico, que son muy buenos; repito, ellos pueden decir: ‘No conviene el consumo de bebidas alcohólicas bajo estas consideraciones’, pues hacerles caso, hacerles caso", puntualizó.