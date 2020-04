Sí hay plan de reactivación económica, pero especialistas no lo entienden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hay un plan de reactivación económica, pero no es entendido por especialistas porque ellos están acostumbrados a otras acciones, las cuales no se aplicarán durante su gobierno.

Así reaccionaron políticos y periodistas al (no) plan contra Covid-19 de AMLO Críticos aseguran que en su informe de gobierno no dijo medidas nuevas para amortiguar el golpe económico que dejará el coronavirus

"La gente va a saber de qué estoy hablando, los especialistas, no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren recetas del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y sólo profundizan la corrupción", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de explicar su plan para el bienestar y el empleo porque algunos criticaron que, en su informe que dio este domingo, no reveló la estrategia de su gobierno para reactivar la economía, como lo había prometido.

"Ahora el gobierno se está apretando el cinturón, por eso algunos dicen '¿dónde esta el plan para reactivar la economía?' porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la economía en México y eso no, fue muy claro ayer", acotó.

PLAN ECONÓMICO DE AMLO

López Obrador reiteró que los especialistas están acostumbrados al rescate de los de arriba, es decir, quisieran que no se cobraran impuestos o que aumentara el precio de la gasolina, todo para que el pueblo se apretara el cinturón, pero su gobierno tiene conciencia de que es una crisis mundial por el Covid-19, por lo que su plan incluye lo siguiente:

22 millones de beneficiarios de los programas sociales

2 millones de nuevos empleos

2 millones 100 mil créditos para vivienda y pequeños empresarios

"Es un nuevo modelo, no podemos seguir con lo mismo porque sería un absurdo. El coronavirus lo que precipitó fue un derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, eso ya no funciona, es otra realidad", sostuvo.

LA FÓRMULA

El mandatario dijo que su estrategia no es algo nuevo, sino que ya está planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. "Nosotros nos adelantamos, ya sabíamos […] porque nosotros dijimos que ya no íbamos a seguir la misma política económica que una y otra vez ha fracasado y que nos llevó a esta crisis, a la decadencia", añadió.

En tanto, refirió que la fórmula para enfrentar la crisis será, primero, enfrentarla con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo; segundo, buscar el pleno empleo; y tercero, honestidad y austeridad republicana.