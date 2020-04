Recomienda Beatriz Gutiérrez acudir a fuentes oficiales para evitar infodemia

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, alertó de otro virus conocido como infodemia, que se puede padecer durante la pandemia del coronavirus.ç

"Esta puede ser una temporada en la que padezcamos también otro virus, se llama infodemia esta es una palabra aceptada por la Organización Mundial de la Salud para describir un serio problema de desinformación que aumenta la propagación, producto de la desinformación a escala masiva", explicó la investigadora en un video publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

Detalló que, técnicamente, se trata de una epidemia de mala información que posibilita una epidemia vía datos falsos, errados o maliciosos que se propagan por redes sociales.

Por lo anterior, recomendó a las personas informarse a través de canales oficiales y no caer en pánico:

"Si tu tienes infodemia, estas ansioso, estas nervioso, quieres saberlo todo y al final no sabes nada, o sabes poco, o interpretas poco, yo te recomiendo también que le bajes a todas esas búsquedas que estás haciendo por internet y que sólo te informes a través de las fuentes oficiales para que no caigas en pánico y no sepas de más lo que ni siquiera has comprendido bien", puntualizó.

¿Qué es la infodemia?

El término infodemia se emplea para referirse a la "sobreabundancia de información (alguna rigurosa y otra falsa) sobre un tema".

La Organización Mundial de la Salud emplea, desde hace tiempo, el anglicismo “infodemic” para referirse a un exceso de información acerca de un tema, mucha de la cual son bulos o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesiten.