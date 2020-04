'Viene la etapa más difícil', llama AMLO a no acudir a las playas en Semana Santa

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que México está a punto de entrar a la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus, la fase 3, por lo que llamó a la gente a acatar las medidas de Salud y no acudir a las playas en Semana Santa.

Más de 75 mil interesados responden a convocatoria de Salud López Obrador felicitó a médicos y enfermeras por el Día Mundial de la Salud y manifestó su reconocimiento por ayudar en la emergencia sanitaria.

"Aprovecho para seguir insistiendo que no vayan a las playas, que nos cuidemos; ese es el llamado", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Alertó que viene en México la etapa más difícil, pero hasta ahora no hay desbordamiento de la epidemia:

"Viene la etapa mas difícil, pero hasta ahora México ocupa el segundo lugar con menos infectados, menos afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población y la del mundo, con menos".

Y agregó: "Desgraciadamente los especialistas estiman que viene la fase mas difícil, entonces si vamos bien, si se va domando la incidencia, el que no haya desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar que se va a aplanar la famosa curva, se va a seguir manteniendo horizontal como ha sido el planteamiento original de especialistas, ya esto va a ayudarnos a lo mas importante, que no se pierdan vidas".

No a medidas coercitivas

En tanto, el mandatario reiteró que su gobierno sigue el principio de 'nada por la fuerza', es decir, no a las medidas autoritarias y a confiar en la responsabilidad de la gente.

"Pueden darse casos son excepción, no es la regla, pero si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora a es por la actitud responsable del pueblo de México", sostuvo.

Y reiteró: "Si por Semana Santa algunos están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, no es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro que la gente va a hacernos caso".

En esta línea, informó que este martes va a darse a conocer una recomendación de carácter legal en cuanto a las medidas de Sana Distancia:

"Va a darse a conocer hoy una recomendación de carácter legar, pero no es eso como se dice coloquialmente, lo mero principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden, muchas veces también lo que sucede es que no llega la información, no es fácil comunicar".