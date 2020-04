Dueño de Maseca prometió a AMLO no subir precio de harina para tortilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el dueño de Maseca, Juan González, se comprometió con el Gobierno Federal a no aumentar el precio de la harina de maíz, con el objetivo de que el costo de la tortilla no aumente durante esta emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés publico, el dueño de Maseca, Juan González hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz que es la materia prima para las tortillas; lo agradezco", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, el mandatario afirmó que no hay ninguna ruptura con el sector privado después de que dio a conocer su plan económico, donde la prioridad es 'primero los pobres'.

"No hay ninguna ruptura, tengo comunicación permanente con empresarios, es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios; la mayoría esta cumpliendo la recomendación de que no se despida a trabajadores y se mantenga el salario, la mayoría, como ayer el señor Juan Gonzales de Maseca ofreciendo que no va a aumentar el precio de harina de maíz para que no aumente el precio de la tortilla", acotó.

Y agregó: "El primero que me mando decir que no iba a haber despido de us trabajadores fue Carlos Slim, pero me lo ha dicho Baillères, Larrea y los empresarios de Monterrey".

Baja inflación

En materia económica, el mandatario reveló que este miércoles se dio a conocer el dato de la inflación, la cual bajó.

"Bajó la inflación, se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando, esto nos ayuda porque en situación de crisis, de disminución o caída del crecimiento económico, de despido de trabajadores, de depreciación del peso, si se agrega la inflación, pues se complican más las cosas", sostuvo.

López Obrador consideró que esta es una buena noticia porque 'no hay carestía':