Jóvenes también están en peligro por Covid-19; pide López-Gatell no confiarse

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los jóvenes no confiarse y acatar las medidas de Sana Distancia, puesto que su condición de salud también estaría en riesgo debido a enfermedades crónicas que posiblemente padecen y hasta la fecha desconocen.

"Covid también le puede dar a los jóvenes, no solamente a las adultos mayores, las personas adultas mayores, mayores de 60 o mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, son quienes tienen la mayor posibilidad de complicarse, pero también hay personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y no lo saben", dijo mediante un video publicado en sus redes.

En México, señaló el funcionario, tenemos una de las más altas frecuencias de diabetes, por lo que hay posibilidad de que los jóvenes las hereden:

"Esto puede ser que lleve a que haya jóvenes que tienen, por ejemplo, papá, mamá o tías que tienen diabetes y ellos tienen mayor posibilidad de tener diabetes y no lo sepan".

Explicó que a veces este tipo de afecciones graves, como el coronavirus, llevan a descubrir del padecimiento de diabetes, pero se actúa cuando ya es demasiado tarde.

"Me dirijo a ustedes jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen esta es una epidemia seria; no se lo tomen a la ligera".

Y agregó: "En la juventud es muy importante vivir y vivir intensamente, pero de nada sirve que la vida se acabe por un acto de sobre confianza. No se confíen es momento de quedarse en casa, ya habrá momento par disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro".