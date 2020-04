Brote de contagios desploma venta de cachitos de avión presidencial

La emergencia sanitaria que provocó el Covid-19 en el país desplomó las ventas de los cachitos para la rifa del avión presidencial, la cual anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para mitigar los gastos de mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con versiones de encargados de las agencias de Lotería Nacional obtenidas por Publimetro, el cierre parcial de negocios, dependencias de gobierno y las medidas que se anunciaron para no salir de casa han ocasionado que las ventas de los boletos vayan a la baja.

Pese a que durante los primeros días comenzó a circular el cachito con un valor de 500 pesos, vendedores reconocen que el brote de contagios en México ha generado que la gente no gaste y piense dos veces antes de adquirir el famoso cachito de lotería.

“Por todo lo que ha sucedido en la ciudad ha sido difícil venderlos, además el precio no ayuda mucho y ahora, con todo esto del coronavirus, es casi imposible, y sí, ha bajado la gente en las calles y puestos de comida en avenidas principales”, sostuvo Cristina Pérez, encargada de uno de los puestos de lotería del Centro Histórico en la Ciudad de México.

Este diario consultó a Comunicación social de Lotería Nacional y aceptó que debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el nuevo coronavirus la venta del boletaje sobre el avión presidencial es complicada.

“Por la contingencia sabemos que las ventas han estado bajas”, aceptaron.

La aeronave no se rifará como lo anunció inicialmente el presidente, pues el contrato estipula que una vez que se termine de pagar la deuda, ésta pasará a formar parte de los activos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por ello, el gobierno federal destinó una bolsa de 2 mil millones de pesos que se dividirá para los 200 ganadores que resulten en la rifa.

“El 15 de septiembre se rifa el avión presidencial, porque desde antes de la epidemia estábamos sosteniendo(…) que lo obtenido con la rifa de ese avión era para equipo médico”, reiteró ayer López Obrador.

Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) precisó el 11 de marzo que se distribuyeron 112 mil 20 cachitos en una primera etapa de la presentación del billete.

500 pesos cuesta el boleto de lotería del avión presidencial.

Exigen parar rifa del avión

Senadores y diputados federales se pronunciaron en contra de la venta de los cachitos del avión presidencial, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y exigieron detener el sorteo el próximo 15 de septiembre.

Indira Kempis, integrante de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificó de un drama innecesario la venta del avión presidencial y, posteriormente, la rifa que se organizó para recaudar fondos para su mantenimiento.

“El sorteo del avión que, en realidad es un sorteo de dinero, está costando más caro que el mismo avión. No tiene nada de malo que un presidente use un vehículo para moverse rápido por el país que gobierna. Ése representaba el lujo desmedido que no debe ser, pero en la practicidad, un avión es un avión. Punto”, precisó.

A la par, el diputado federal, Alfonso Robledo, cuestionó las decisiones presidenciales sobre esta situación, y no reforzar el sistema de salud en el país por la pandemia que se vive actualmente.

“Es un lastre más que una promesa de campaña hoy por hoy el avión presidencial, una rifa que no es una rifa y ahora le sumamos las otras crisis de seguridad y sanitaria que se avecinan”, detalló en entrevista.

La Lotería Nacional anunció la suspensión de sorteos, incluyendo a Melate, debido a la crisis sanitaria por el coronavirus y el brote de contagios.

A través de un comunicado, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), informó que en acuerdo con la suspensión de actividades no esenciales establecida por la emergencia sanitaria, quedan suspendidos todos los sorteos que estaban programados.