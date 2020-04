Se compromete AMLO a ampliar créditos a pymes si empresarios pagan adeudos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ampliar créditos para pequeños comercios, tanto del sector formal como del informal, con los impuestos que deben 15 grandes contribuyentes a la hacienda pública.

"Si son 50 mil millones de pesos -como tienen con qué- si nos pagaran esos 50 mil millones en vez de un millón de créditos a pequeños negocios serían tres millones. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios tanto de la economía formal como de la informal", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo que si se llegará a un acuerdo con los empresarios que deben al SAT, en el marco de la legalidad, y se obtienen 25 mil millones de pesos -de los 50 mil mdp que deben- de todas formas se ampliaría el programa de créditos, a un millón más.

"Aclaro, sí hay posibilidad de acuerdo a la ley de quitar recargos, multas, sí, legalmente es posible, lo que ya no se puede hacer es la condonación, eso esta prohibido no lo puede hacer nadie, ni el presidente, pero no deja de ser una cantidad importante", enfatizó.

Carlos Salazar ayudaría a cobrar

Sobre el oficio que este miércoles dijo que enviaría al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, confirmó que ya lo envió.

"Ya le mandé el oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar, que deben incluidos multas y recargos 50 mil millones de pesos".

Y agregó: "Ayer dije que no sólo por cuestiones legales sino por dignidad no iba yo a dar a conocer los nombres, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a lo mejor el sí los da a conocer, yo no puedo".

Explicó que lo único que hizo fue dictar el oficio, anexar a los 15 empresarios que deben y procurar entregarlo en mano a Carlos Salazar. "De manera segura para que en una de esas nos ayuden a cobrar", acotó.

"Seria una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial el que nos ayuden a cobrar; eso sería un ejemplo mundial de apoyo, de solidaridad", puntualizó.