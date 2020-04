Cielomoto en Cancún: ¿qué fue el extraño ruido que se escuchó?

La tarde de este jueves 9 de abril, se registró en la ciudad de Cancún un fuerte sonido que a muchos sorprendió y que confundieron con un rayo.

Según reportes locales, el sonido uniforme tuvo un alcance hasta el poblado de Bonfil y la ciudad de Puerto Morelos.

Tras la inquietud de muchos usuarios en redes sociales, el Secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, tuvo que recurrir a Twitter para descartar cualquier explosión de algún establecimiento.

Del fuerte estruendo que se reporta en redes sociales no hay reporte alguno al 911 de alguna explosión, apagón o algo similar. Únicamente un incendio en la parte continental de Isla Mujeres en la colonia Oasis. Seguimos investigando. Les informaremos si hay algo relevante. — Alberto Capella (@kpya) April 10, 2020

En el tweet el funcionario descartó cualquier emergencia, derivada de explosiones o estallidos de subestaciones eléctricas.

¿Fue un Cielomoto?

En otros países el particular sonido también se registró, por eso distintos medios de comunicación recordaron unos artículos de la NASA donde explican un particular fenómeno espacial llamado Cielomoto que consiste en el choque de masas de aire calientes y frias que generan ese particular ruido.

El científico David Hill, del Servicio Metereológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), detalló en un artículo de 2011 que los "cielomotos" pueden suceder en cualquier parte del mundo, causados por fenómenos tan diversos como el golpe de las olas en los acantilados o la caída de un meteorito.