Pide AMLO a Trump que le venda 10 mil ventiladores para atender Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en una conversación vía telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidió que gestionara la venta de 10 mil ventiladores y 10 mil monitores a México en atención de la pandemia del coronavirus.

Trump ofrece a México recorte adicional en petróleo; hay acuerdo con la OPEP AMLO dijo que México recortará 100 mil barriles de petróleo diarios y EU se comprometió a reducir adicionalmente 250 mil barriles para lograr un acuerdo.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, señaló que en la llamada con el presidente de Estados Unidos, para lograr un acuerdo sobre el recorte en la producción de petróleo, aprovechó para expresarle su intención de compra de equipo médico:

"Aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando y de la falta de ventiladores y monitores en general, pero también le expresé que ellos tienen mas posibilidades, tienen más plantas, más desarrollo tecnológico y recursos económicos".

Por su parte, el mandatario estadounidense se comprometió con AMLO a consultar el abasto de equipo que tiene Estados Unidos y, de acuerdo a ello, emitiría a México una respuesta este viernes por la tarde.

"Me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular. Quiero agradecerle independientemente del resultado por escucharnos, por darle tiempo y por tener amabilidad de informarnos y atender la petición personalmente", puntualizó.

Compra de equipo a China

En tanto, sobre el equipo médico que China está vendiendo a México, López Obrador informó que entablaría una llamada con el presidente de dicho país para agradecerle que estén abasteciendo a México para enfrentar la etapa crítica de la pandemia y aprovecharía también para solicitarle más equipo.

"Para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos y no tener problema de abasto, de falta de camas, ventiladores, monitores, estar preparados para la posibilidad de que se dispare el contagio, la enfermedad y que tengamos forma de atender, hospitalizar a enfermos hasta terapia intensiva, a todos, y que salvemos vidas", acotó.

El presidente mexicano aseguró que su gobierno está dedicado a gestionar las relaciones necesarias para adquirir el equipo médico e informó que el lunes dará un informe para hacer un balance de lo tiene el país para enfrentar la pandemia.

"Aprovecho para decirle a los concesionarios de los medios para que el lunes puedan transmitir el mensaje a toda la nación, redes sociales, radio, televisión y prensa escrita".