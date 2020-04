Tenemos 40 mil mdp para atender la emergencia por Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México cuenta con 40 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

"Por el plan de austeridad y por no permitir la corrupción, tenemos ahorros, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja, sólo para atender esta emergencia, 40 mil millones de pesos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Con esa cifra, aseguró que no van a faltar recursos ni equipos médicos para hacer frente a la pandemia. "No es necesario hablar de dinero, de lo material, pero para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos, no nos van a faltar los equipos a pesar de que hay escasez en el mundo y hay desgraciadamente especulación y alza de precios", enfatizó.

Afirmó que su gobierno se está preparando para atender la fase más crítica de la pandemia y, en este sentido, se avanza en la formación de médicos y especialistas.

"Nos estamos preparando, lo mismo comentarles que se va avanzando en la formación de médicos generales que están llevando un curso, están participando en cursos de especialización con muy pocos días para que tengamos a los medicos encargados de atender lo hospitalario y sobre todo de atender las urgencias en terapia intensiva, estamos avanzando", acotó.

Respuesta de Trump

López Obrador además señaló que, debido a las buenas relaciones internacionales que tiene México, se está recibiendo apoyo de diferentes gobiernos, inclusive de Estados Unidos, de quien este lunes se espera una respuesta acerca de la venta de insumos de salud a México.

"Vamos a tener una respuesta del presidente Trump, de la solicitud que le hicimos para obtener ventiladores y monitores. Hoy vamos a tener una respuesta", informó.

En esta línea, dijo que el viernes pasado habló con el presidente de China precisamente para agradecerle por la venta de equipo médicos e indicó que el próximo miércoles habrá una teleconferencia entre cancilleres de ambos países para dar seguimiento a la adquisición de insumos.

"El viernes tratamos este mismo tema y el miércoles hay una teleconferencia ente cancilleres de China y México para que nos sigan apoyando con la adquisición, con el envío de equipo médico", puntualizó.