En mayo, junio y julio habrá una inyección de dinero, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, una vez que termine la epidemia, se iniciará con la recuperación económica y, para ello, se prevé una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres.

"Ya una vez que se resuelva la epidemia vamos a iniciar con la recuperación económica. En mayo, junio, julio, va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres para que tengan capacidad de consumo, se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses, ahora sí que lo que se tenga y el resto para levantar pronto la economía", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, aseguró que el gobierno se sigue preparando para el momento más difícil: "Que no nos rebase, que no nos sature la emergencia, que no rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, médicos, especialistas, que podamos atender a todos, curar a todos".

Además, indicó que, 'a pesar de los pesares', vamos avanzando. "Pasmos la prueba de Semana Santa y las playas estuvieron vacías", enfatizó.

'Arriba los de abajo'

En su plan de recuperación económica, el mandatario insistió en que hay una 'monstruosa' desigualdad en el país, por ello, reiteró en una frase: 'Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba'.

"Es una pirámide, en la base hay millones de pobres, 60% de población, entonces yo creo que por humanismo, primero los pobres".

En el terreno de la política, López Obrador afirmó que vamos muy bien aunque hay un poco de oposición pero es normal y no es tan significativa.

"Ellos no están de acuerdo con la transformación del país, quisieran mantener el régimen de corrupción, injusticias, privilegios, eso ya es historia, pero al basurero de la historia, eso ya no va a regresar, pero no deja de ver nostalgia por ese pasado de injusticias, esas infamias que se cometan en donde el gobierno estaba al servicio de un pequeño grupo y los dueños de todos. El presupuesto es dinero de todo el pueblo, se utilizaba para minorías y se le daba la espalda a la gente, sobre todo a los pobres", acotó.

Y agregó: "Eso no les parece a algunos, es legítimo que se opongan a esa política, pero nosotros llegamos así, con eso nos postulamos".