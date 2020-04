Comer bien, la lección que según AMLO dejará el Covid-19 en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el coronavirus dejará 'muchas cosas buenas' en México, una de ellas, la importancia de comer bien para no ser parte de la población vulnerable ante este tipo de enfermedades.

"Hablábamos de una (lección), de la importancia de comer bien, de cómo las enfermedadades crónicas nos hacen más vulnerables y cómo esas enfermedades crónicas pueden ser hereditarias o también adquiridas por los malos hábitos alimenticios, por la falta de educación para la salud, ¿qué comemos? ¿Por qué la obesidad, la diabetes, la hipertensión?", expuso en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que las enfermedades crónicas están asociadas, probablemente, con la mala alimentación: "No es necesariamente el que no se tenga para comer sino que se come mal, es un llamado de atención y nosotros en el gobierno tenemos la obligación de crear una campaña de orientación nutricional".

Indicó que, además, todo va a acompañado con el deporte y el ejercicio. "Son de las lecciones que debemos de recoger porque es claro", enfatizó.

'Son tiempos interesantes'

Ante la crítica de algunos de sus adversarios, López Obrador aseguró que son tiempos interesantes:

"Son tiempos interesantes, van a quedar cosas muy buenas después de la crisis sanitaria, muy buenas".

En esta línea, dijo esperar que especialistas hagan un análisis sobre las lecciones que dejará la pandemia del coronavirus.

"Ojalá Hugo (López-Gatell) y sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, hagan una puntualización de todas las lecciones que nos está dejando esta epidemia; hay muchas cosas buenas", afirmó.