Rechaza López-Gatell militarizar al país para reforzar cuarentena

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que no se va a militarizar ni utilizar la fuerza pública en la estrategia de contención de la pandemia en el país, porque hasta ahora los ciudadanos han respondido, de forma voluntaria, a las medidas sanitarias.

"Cada vez este tema surge cuando se habla de reducción de movilidad, quizá por analogía o por comparación con algunas medidas que se tomaron en los países europeos o incluso en Estados Unidos, se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública; sistemáticamente hemos respondido no, no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que la razón de no utilizar a la Guardia Nacional o a la Policía para reforzar la cuarentena es porque se considera "innecesaria e inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta".

"Hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva, por un acto de, seguramente conciencia, persuasión, conciencia, de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague aceleradamente la epidemia", acotó.

En tanto, dijo que el balance es alentador porque refleja "una sociedad responsable solidaria, consiente de que sabe que puede actuar" para no propagar la epidemia.

Segmentación de movilidad

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los filtros en los municipios para segmentar la movilidad, de acuerdo al índice de contagio, se está terminando pro definir.

"Se está trabajando, entiendo, y en todos los casos es voluntario, entre otras cosas el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en el llamado de participación ciudadana voluntaria, no ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas, todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta", acotó.

En esa línea, López-Gatell dijo que la estrategia se está analizando con juicio técnico y científico.

"Estamos utilizando varios elementos de visualización de los patrones de movilidad y análisis formales de redes de conexión y dependencia en aspectos sociales y económicos", puntualizó.