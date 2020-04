TV Azteca pide no ver a López-Gatell, ¿por qué?

Durante la emisión del noticiero Hechos de la noche del viernes 17 de abril, el conductor Javier Alatorre hizo un llamado a no hacer caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; hecho por el cual TV Azteca ha recibido severas críticas.

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", indicó Javier Alatorre en una de las televisoras principales del país.

Azteca Noticias presentó un recuento de las dudas que existen en las cifras de contagios y fallecimientos en Covid-19. Especialmente, los desencuentros entre gobernadores como Enrique Bonilla en Baja California, de Morena, y Silvano Aureoles de Michoacán, del PRD.

Por otro lado, Azteca también reportó que Jalisco está realizando sus propias pruebas de Covid-19 "ante las falsedades y contradicciones de Hugo López-Gatell".

Como si faltara algo, Hugo López-Gatell acentuó la fuerte división que hay en México. Todos enfrentamos una misma tormenta pero no todos vamos en el mismo barco. Unos están cómodamente en casa y otros tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Informa @carolina_rocha_ pic.twitter.com/ayYsMPLpr0

— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020