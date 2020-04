Recomienda López Obrador a Gobernación no sancionar a TV Azteca

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su recomendación para la Secretaría de Gobernación es que no se apliquen sanciones a TV Azteca, después la polémica suscitada el pasado 17 de abril en el noticiero de Javier Alatorre, quien llamó a desafiar las indicaciones de la autoridad sanitaria.

"La Segob, en el caso de TV Azteca y otras dependencias, en cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque sino ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad, pero mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que quede siempre por encima de cualquier acto -aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad- que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que no es necesario llegar a lo legal porque el pueblo de México es muy consciente y la mayoría hace caso a lo que dice el presidente.

"Tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir 'es que se hace daño', sí, pero no mucho, no mucho, porque en este caso si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen y mucho menos que pierdan la vida, la mayoría de la gente hace caso y tengo pruebas que así es", enfatizó.

4T cambió mentalidad de los mexicanos

Al considerar que las noticias o declaraciones apresuradas sin fundamentos no deben causar alarma, el mandatario mexicano afirmó que la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa ha logrado cambiar la mentalidad del pueblo de México.

"Pueden haber revoluciones, violencia, confrontación armada y la gente sigue pensando igual, y eso se puede probar, ahora nosotros tuvimos dicha enorme que, sin violencia, sin confrontación armada, se llevó a cabo un proceso hacia la transformación de México […] uno de los aportes es el cambio de mentalidad, el grado de conciencia adquirido por el pueblo", sostuvo.

Y agregó: "Se equivocan quienes piensan que la gente va a ser susceptible de manipulación, como era antes, que con la manipulación de medios se formaba la llamada opinión general u opinión publica; ya no es así, esto cambio, cada ciudadano es un medio de comunicación".

"No debemos de preocuparnos, además tenemos que garantizar libertades, el derecho a disentir, y estar seguros, confiemos en el pueblo, tengamos confianza en el pueblo, yo tengo mucha fe en el pueblo porque a mí me ha sacado adelante siempre".