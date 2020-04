Crisis petrolera no afectará tanto; habrá ajuste a gastos del Gobierno: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que la crisis petrolera no afectará "tanto" al país, pues desde el año pasado se han perforado nuevos pozos y se tomarán medidas como ajustar los gastos del Gobierno.

Durante su conferencia matutina, López Obrador informó que, pese a que la mezcla mexicana llegó a su nivel más bajo en la historia, México saldrá adelante de esta situación.

"No estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, [ya] habíamos iniciado desde el año pasado y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías", explicó el mandatario. En ese sentido, dio a conocer que el pasado lunes se procesaron 800 mil barriles de petróleo en las refinerías del país; del millón 700 mil totales que se produjeron.

"En mayo vamos a estar procesando un millón de barriles. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome de los precios del petróleo crudo", aseguró López Obrador.

Por otro lado, indicó que no habrá "tanta" afectación porque "invertimos el año pasado en la perforación de pozos. Se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos. A esos pozos nuevos -ahora que no tiene valor el petróleo- le podemos cerrar las válvulas y no pierden presión. Si no hubiésemos perforado esos nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y [estaríamos] produciendo en campos maduros", donde -explica el presidente- no se puede cerrar válvulas, ya que lleva tiempo volver a reactivarlos y sacar petróleo, por la falta de presión de los pozos.

El mandatario indicó que existen seguros para la producción petrolera. "En el caso de Pemex, no para todo lo que se produce, pero sí un porcentaje importante y en el caso de Hacienda, [el seguro] es del 100%. Todo lo que Hacienda proyectó adquirir por derechos pagados por Pemex, está asegurado. Esos recursos los tenemos porque actuamos de manera precavida. Por eso le puedo decir al pueblo de México que vamos a salir adelante"

Ante crisis, Gobierno volverá a apretarse el cinturón

Poco antes, durante el inicio de la conferencia matutina, López Obrador añadió que la caída en el precio del petróleo traerá un agravamiento de la crisis económica mundial, que "desde luego nos va a afectar", pero indicó que los mexicanos "vamos a poder enfrentar esta crisis".

"Tenemos recursos económicos y materiales suficientes. Tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, sin lujos ni extravagancias. Hay reservas suficientes. Y vamos a ajustar nuestros gastos en el Gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir el costo del Gobierno a la sociedad y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el Gobierno, si no que se va a seguir trasladando al pueblo"

Indicó que el miércoles ofrecerán una comparecencia los titulares de Pemex, de la Secretaría de Energía y de Hacienda / Foto: Gobierno de México

Aseveró que millones de mexicanos van a tener protección ante esta situación. "Estoy estimando que podemos proteger hasta al 70% de los mexicanos. Desde luego, de abajo hacia arriba. Los más pobres primero. Ellos no tienen nada qué temer, porque no les va a faltar lo básico. ¿Qué es lo básico? La alimentación y el derecho a la salud, a la educación y al bienestar. Suceda lo que suceda en el mundo, aquí va a haber protección".

Crisis petrolera es fracaso del modelo neoliberal

Finalmente, el mandatario indicó que no quiere hablar de una crisis que vino de fuera "como antes, que se hablaba de factores externos. Eso es obvio, es de dominio público". Añadió que "es una crisis del modelo neoliberal mundial. Nosotros ya lo sabíamos, que ese modelo no funciona y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Hasta escribí un libro, de la Economía Moral para esta nueva etapa. Pero no hablo de la crisis mundial, más que nada de la fortaleza de nuestro país para enfrentar cualquier crisis -externa o interna- que se nos presente. México es un país muy fuerte y la fortaleza tiene que ver con las culturas. Vamos a salir adelante".