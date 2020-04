Microcréditos de AMLO por Covid-19 son insuficientes, advierte Anpec

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) considera que serán insuficientes los microcréditos que otorgará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -de 25 mil pesos- a pequeños comercios formales e informales.

Créditos de AMLO a pymes se ajustan a tasa de interés de Banxico A partir de este viernes se dará un informe diario, desde Palacio Nacional de 18:00 a 19:00 horas, sobre el avance en la entrega de créditos.

En entrevista para Publimetro, el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, señaló que el 2020 es un año perdido para la humanidad y según estimaciones México estará tendrá un decrecimiento de -6.6%, lo que conllevará a la pérdida de empleos, pagos parciales y cierres de negocios.

Indicó que los tres millones de créditos que pretende dar el gobierno a las pymes es un tipo de 'aspirina' que no alcanzará a curar el dolor de cabeza provocado por la cuarentena

"No bastan los créditos porque va a ver mucha más gente en aprietos; hay más solicitantes que oportunidades de créditos […] con 25 mil pesos podemos paliar la situación, es como una aspirina para un dolor de cabeza, aunque no lo alcanzará a curar, pero lo que nos dará la recesión es un cáncer", enfatizó.

PROPONE FONDO PERMANENTE

Cuauhtémoc Rivera indicó que la propuesta de la Anpec al gobierno federal es que, el presupuesto que pretende otorgar a través de tres millones de microcréditos a pequeñas empresas, se convierta en un fondo permanente y revolvente para apoyar a los micronegocios.

"Que se convoque a la creación de un gran fondo revolviste en donde dinero publico del gobierno que se tenga se convoque también a la iniciativa privada y a la sociedad, es decir todos, fortalecer un fondo y que las ayudas que den tengan retorno y que este fondo se incremente buscando apoyar a un mayor número de comerciantes", puntualizó.

Señaló que esto sería para que los pequeños comerciantes se recuperen durante la recesión puesto que la pandemia no acabará el 1 de junio, cuando se prevé que termine la cuarentena, porque la actividad económica no se recuperará inmediatamente, sino que será escalonada la movilización en México.

Por otra parte, consideró que no es conveniente dar el mismo trato a comercios formales e informales, pues estos últimos no garantizarían devolver los 25 mil pesos al gobierno, además de que los comerciantes formales podrían volverse informales al no tener un 'plus' en ese tipo de apoyos que están otorgando.

En tanto, Cuauhtémoc Rivera afirmó que lo peor que podría suceder en esta emergencia sanitaria es aprobarse una iniciativa de aumento a impuestos, puesto que esto sí colapsaría por completo la economía en México.