El 87% de las empresas cumple medidas sanitarias por Covid-19: Luisa Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que en el operativo de inspecciones federales del trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 87% de las empresas visitadas cumple con las acciones extraordinarias ordenadas por las autoridades de salud; mientras el 13% se niega a atender las recomendaciones.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria dio a conocer que, con apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), del operativo de inspección a empresas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Ya se encontraban cerradas 50%

Se exhortó al cierre y accedieron 20%

Realizan alguna actividad esencial 17%

Se niegan a cerrar 13%

Reveló que las empresas que cumplen son:

Dentix México

Distribuidora Juguetron

Flexi

SE Bordnetze

Ternium México

Faurecia Sistemas Automotrices

General Motors de México

EMPRESAS QUE NO CUMPLEN

Por otra parte, Alcalde Luján indicó que entre las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por actividad económica, están:

Industria Automotriz 28%

Industria Textil 17%

Comercio de productos no esenciales 15%

Otros (Industria de calzado, Tabacalera, Construcción) 11%

Industria Maderera 8%

Servicios no esenciales (Centros de Educación, Recreación, almacenamiento y publicidad) 4%

Fabricación de productos de plástico no esenciales 4%

Fabricación de productos metálicos no esenciales 4%

Industria de Celulosa y Papel 3%

Industria Metalúrgica no esencial 3%

Manufactura de productos electrónicos no esenciales 3%

En esta línea, reveló que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Llama AMLO a cumplir

Ante los datos revelados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas a atender las medidas de la emergencia sanitaria:

"Hacer un llamado a todas las empresas, comercios, para cumplir con medidas sanitaria, los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo, la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos frente a esta pandemia, se les va a reconocer. Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en autocomplacencia sino poder rectificar y eso también se reconoce".

En tanto, aseguró que no son medidas coercitivas:

"No son medidas coercitivas, una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada, convencer, persuadir y ese es el ejemplo que está dando el pueblo de México en el mundo".

Puntualizó que más que la sanción es un llamado a corregir las malas prácticas porque 'no hay interés de perjudicar a nadie'.