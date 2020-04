Mayoría de altos funcionarios entiende reducción en su salario: Luisa Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la mayoría de los altos funcionarios entiende la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y de ahí que han aceptado, voluntariamente, la reducción en sus sueldos para ocupar esos recursos en materia de Salud.

Decreta AMLO plan para enfrentar la crisis económica en México por Covid-19 Afirmó que el planteamiento que se hace en México tiene que ver con la concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho en el periodo neoliberal.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria fue cuestionada sobre si ha recibido quejas por parte de funcionarios por el decreto de AMLO, en donde se anunció dicha medida, a lo que respondió:

"Lo que hemos venido planteando y el propio presidente planteó, que se trata de medidas voluntarias que serán determinadas por cada una y cada uno de los funcionarios de este gobierno, que la enorme mayoría, al ser parte de un proyecto de país, un proyecto de nación, entiende perfectamente lo que significa, lo que estamos viviendo y en todo caso para qué se utilizaran esos recursos".

El pasado 24 de abril, López Obrador publicó en el Diario oficial de la Federación un decreto para enfrentar la crisis económica en México que se padece por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

La primera medida del documento establece reducir el salario de los altos funcionarios públicos en un 25% y renunciar al aguinaldo.

"No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores, de igual forma altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta Presidente de la República", se lee en el documento.

Cabe destacar que la medida ha sido criticada por algunos funcionarios, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quienes aseguran que la propuesta de retirar aguinaldo a los altos servidores públicos sería contrario a lo que contempla la ley.