No al rescate de empresas quebradas, pide AMLO a Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió asegurarse que los fondos que destine el Banco de México sean utilizados para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y no para aquellas que tenían problemas financieros antes del coronavirus.

"Hay que tener cuidado con esos apoyos del Banco de México, seguramente están escuchando, vamos a estar vigilando, nada de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó, bancos quebrados, banqueros ricos, no, no se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Enfatizó que si es dinero sacado del presupuesto su gobierno no lo aceptará, es decir, no dará el aval para que procedan esos fondos:

"Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados".

En tanto, aseguró que su gobierno sí va a apoyar a los empresarios, pero se iniciará por el rescate de los que están 'hasta abajo de la pirámide'. "Debemos respetar las decisiones del Banco de México, pero las reservas no son del Banco de México ni siquiera del gobierno son de la Nación y así todos los créditos hay que cuidarlos porque si no se cargan a la Hacienda pública", acotó.

'No me gusta mucho el modito'

López Obrador dejó en claro que su gobierno no dará el aval para el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios sobre créditos a Pymes, ya que no se quiere endeudar al país.

"No me gusta mucho el 'modito' de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes, antes el Poder económico y el Poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay separación entre Poder económico y Poder político", señaló.

Y agregó: "¿Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? No, y qué ¿nosotros estamos de florero, de adorno?

En esta línea, afirmó que ya se terminaron las prácticas del modelo neoliberal:

"No es convertir deudas privadas en deuda pública, eso ya se terminó y cuidando también el querer disfrazar esas medidas diciendo 'no hay problema se van a pagar todos esos créditos' y cuál va a ser la garantía, ¿las reservas? No".