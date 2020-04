Ignorantes, quienes piden a funcionarios renunciar a su aguinaldo: Muñoz Ledo

El legislador morenista Porfirio Muñoz Ledo calificó como 'ignorantes y abusivos' a quienes piden a funcionarios renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el diputado señaló que ha recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio lo que por decreto estableció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para paliar la crisis económica por el Covid-19.

"He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos", escribió Muñoz Ledo.

Asimismo, indicó que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le ha informado que nadie está obligado a acatar el lineamiento del decreto:

"La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde me ha reiterado que NADIE está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas", agregó.

Es voluntario: Luisa Alcalde

El pasado 27 de abril, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las medidas planteadas en el decreto de AMLO para enfrentar la crisis económica son voluntarias.

"Lo que hemos venido planteando y el propio presidente planteó, que se trata de medidas voluntarias que serán determinadas por cada una y cada uno de los funcionarios de este gobierno, que la enorme mayoría, al ser parte de un proyecto de país, un proyecto de nación, entiende perfectamente lo que significa, lo que estamos viviendo y en todo caso para qué se utilizaran esos recursos".

No obstante, en la medida publicada en el Diario Oficial de la Federación no se menciona que sea optativo acatar la regla:

"No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores, de igual forma altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta Presidente de la República", se lee en el documento.

Pese a lo anterior, la funcionaria federal subrayó que la mayoría de los altos funcionarios entiende la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y de ahí que han aceptado, voluntariamente, la reducción en sus sueldos para ocupar esos recursos en materia de Salud.