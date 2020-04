Rechaza López Obrador realizar 'mañaneras' de forma virtual

Cuestionado por sus actividades públicas en la fase crítica del Covid-19 en México, prevista entre el 8 y 10 de mayo, el presidente descartó que sus conferencias matutinas se lleven a cabo de manera virtual.

Pese a Covid-19, informa AMLO venta de 500 mil ‘cachitos’ a empresarios Aseguró que más de la mitad de los boletos ya se vendieron, razón por la cual la fecha establecida para el sorteo (15 de septiembre) no cambia.

"Yo ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbré […] yo creo que podemos seguir así si nos cuidamos. Y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número o rotarnos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, señaló que si se complica la epidemia en el país 'desde luego' atendería el planteamiento de las video conferencias, pero por ahora, la regla es no pasar de 50 personas y respetar la sana distancia.

"Y cuidarnos. Ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien en cuidarse. Yo me cuido y estoy bien de salud, muy bien, me tomo mis pastillas", afirmó.

Tranquilidad, enfrentar problemas por anticipado

Al asegurar que se encuentra bien de salud debido a que se se mantiene ejercitado, física y mentalmente, sostuvo que se encuentra tranquilo por su estrategia de enfrentar los problemas por anticipado.

"Yo he aprendido que problema que se soslaya, estalla. Que, por ejemplo, para enfrentar la crisis económica ya tengo el plan, me llevó tiempo trabajar, ajustar, hablar con todos, definir cómo íbamos a rehacer el presupuesto, elaborar las iniciativas para el Congreso, definir sobre cómo dispersar los fondos para la gente, algo que es muy importante, mantener las relaciones con el gobierno de Estados Unidos para la entrada en vigor del tratado el 1º de julio; entonces, todo eso me tiene ocupado", enfatizó.

Además, dijo seguir pendiente del problema de inseguridad y violencia que no cesa en el país, pese a la emergencia sanitaria, aunque celebró que en estos tiempos de 'solidaridad' haya reducido la movilidad:

"Lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor decir una inmovilidad en México del 55%, inmovilidad del 55% sin medidas coercitivas".