Uso de cubrebocas no sustituye la medida 'Quédate en Casa': López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el uso de cubrebocas puede ayudar para prevenir el contagio de Covid-19; sin embargo, no sustituye la medida más importante de quedarse en casa.

Rechaza López Obrador realizar ‘mañaneras’ de forma virtual El mandatario dijo tenerle cariño a sus conferencias diarias y afirmó que no usa cubrebocas porque no se lo recomienda Hugo López-Gatell.

"Usar cubrebocas puede ayudar, puede disminuir la transmisión de la infección, sobre todo de las personas que tienen los síntomas hacia otros, pero lo más importante es quedarse en casa. Esta medida nos permite que haya millones de personas que no estén en el espacio público y que no estén contagiando unos a otros", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

En esta línea, explicó que el cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza:

"La persona tiene el cubrebocas, siente que está protegida o protegido y entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía no guardando la sana distancia, teniendo síntomas, está en contacto con otras personas y no protege su estornudo con el ángulo del brazo".

Gobierno no rechaza su uso

Por otra parte, el funcionario aclaró que el Gobierno federal no está en contra del uso de cubrebocas sino a que se use como única media para prevenir el contagio de Covid-19.

"En ningún momento el Gobierno de México o en particular la Secretaría de Salud ha dicho que no se deba usar cubrebocas, no lo rechazamos, si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien, lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia".

Asimismo, indicó que el uso de este elemento no garantiza que una persona no se vaya a contagiar:

"Hay que usarlo todo el tiempo, debe cubrir perfectamente nariz y boca porque si nos cansamos de él, nos pica, nos irrita y entonces nos lo quitamos, lo tenemos en el cuello, de gorrito, o lo estamos tocando continuamente, esto hace que el cubrebocas sencillamente no sirva", puntualizó.