Presume AMLO menor caída del PIB que en gobiernos de Zedillo y Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano -de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)- se contrajo 1.6%, cifra menor a la que pronosticaban adversarios e inferior comparada con las bajas en la economía durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Exitoso, el tratamiento que México le ha dado a la pandemia: AMLO De acuerdo a predicciones, el mandatario dijo que México se prepara para el escenario más difícil, pero hasta ahora no hay desbordamiento de contagios.

"Quiero decirles que el Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre: enero, febrero y marzo. Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así; 1.6% con relación al trimestre anterior, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6%", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, dijo que estaba a la espera de los datos del Inegi para presentar una comparativa de la caída del PIB en su gobierno con las de gobiernos de ex presidentes y, al revelar las cifras, dijo esperar que 'no se enojaran mucho'.

De acuerdo a las cifras presentadas por el mandatario, en el gobierno de Ernesto Zedillo, el PIB se contrajo 5.7%, en el año de 1995; mientras que en el de Felipe Calderón -en 2009- fue de -5.1%. No obstante, durante la administración de AMLO, en 2019, el porcentaje del PIB cayó 0.1% y, el dato más reciente es de -1.6%.

PIB en México / Inegi

Efecto 'V'

López Obrador aclaró que aún no 'canta victoria' porque todavía falta el trimestre de mayo, junio y julio y si se alarga la crisis por la pandemia afectará también en los meses de agosto, septiembre y octubre; sin embargo, aseguró tener una estrategia para paliar la crisis.

"Tenemos una estrategia. Ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, no aumentar el precio de gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad; apretarnos más el cinturón en el gobierno, ser mucho mas estrictos en el combate a la corrupción, cero corrupción, cero impunidad y decidimos apoyar más a la población", acotó.

En tanto dijo que lo que su gobierno pretende es lograr un 'efecto 'V' en la economía mexicana, es decir, que la caída sea de poca duración y haya un repunte fortaleciendo el consumo con la entrega de créditos que otorgará el gobierno a las pequeñas y medianas empresas, así como darle un impulso especial a la industria de la construcción, que es la que permitirá reactivar pronto la economía al generar empleos.

"Ya tenemos el diseño, ya está el plan, vamos a esperar nada más a que se apruebe nuestra iniciativa que se envió a la Cámara de diputado para hacer los ajustes en el presupuesto. Espero que se apruebe también otra iniciativa par que podamos concentrar todos los recursos que se tienen en fondos, fideicomisos, que se crearon al por mayor", puntualizó.