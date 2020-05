CDMX, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana ya están en fase crítica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana ya se encuentran en la fase crítica de contagios por el coronavirus

"Son cinco sitios en donde ahora tenemos que dar mejor atención, más atención, los más afectados, Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que en estos lugares se prevé que se extienda 10 días la fase crítica:

"En el caso de la Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor criísis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja de acuerdo a las proyecciones que se tiene, estamos hablando de estos 10 días".

Garantiza camas suficientes

El mandatario reiteró que no hay desbordamiento, pero en los lugares donde ya está la fase crítica algunos hospitales sí presentan saturación, por lo que hizo un llamado a la población para que se asista a los institutos que aún tienen disponibilidad.

"Hacer un llamado para que se asista a los hospitales en donde se tienen camas, donde se tienen ventiladores, médicos, donde no hay saturación para que no haya espera, pérdida de tiempo que es importantísimo para salvar vidas. Estamos trabajando para tener precisión sobre los sitios, camas, que se tienen, no perder mucho tiempo en traslados, sobre todo en esperar en hospitales donde ya hay saturación, sobre todo en lo que tiene que ver con terapia intensiva", acotó

En el caso de la Ciudad de México dijo que hay camas suficientes: "Garantizarle eso al pueblo para atender, pero que tenemos que acudir a las camas disponibles y no ir donde ya hay saturación a esperar".

En esta línea, señaló que por ejemplo, en Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ya no puede recibir a más enfermos de Covid-19 porque ya está lleno, pero en la Ciudad de México hay otros hospitales de primer nivel del Seguro Social que tienen el equipo necesario para atender a infectados.

Además, López Obrador adelantó que "afortunadamente el comportamiento de la pandemia no es uniforme en cuanto al tiempo más difícil, hablaba yo de cinco sitios, nos va a dar tiempo esto para atender los otros lugares que van a ir presentando probablemente la misma situación pero a futuro , no es que en todo el país se desate el incremento de casos".