No derechohabientes pueden acudir al IMSS por Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cualquier ciudadano puede acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención aunque no sea derechohabiente.

Actualiza López-Gatell: 6 de mayo llegará momento cumbre del Covid-19 Falta una semana para llegar al pico de contagios de Covid-19 y después de ese periodo empezará a descender si se cumple la medida ‘Quédate en casa’.

"Ya pueden acudir", dijo el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional, al reafirmar lo expresado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto: "Por encima de cualquier reglamento, está la Constitución, en el artículo 4º de la Constitución se establece el derecho del pueblo a la salud".

En esta línea, señaló que todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, aunque no tengan seguridad social:

"No es sólo para emergencias, nosotros llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Se decidió en situación normal que el ISSSTE, el Seguro, atiendan a derechohabientes y que el Insabi atienda a la población que no cuenta con seguridad social, pero todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta, que no tiene seguridad social".

Indicó que este principio debe quedar claro a directivos de hospitales, donde hay una mala costumbre de no atender a la ciudadania que no tiene seguro social.

Convenio con hospitales privados

Por otra parte, el mandatario recordó que debido al convenio con hospitales privados, se está canalizando a pacientes a esas instituciones siempre y cuando el padecimiento sea otro diferente al coronavirus.

"Un ciudadano que no tiene seguridad social, que es más de la mitad de la población de nuestro país desgraciadamente y son los más pobres, si se enferma ahora puede ir a un hospital privado; puede ir al hospital Ángeles el más pobre de los pobres porque hay convenio, siempre y cuando su padecimiento esté en los servicios que puedan prestar estos hospitales privados", detalló.

En este sentido, informó que son tres mil 400 camas adicionales en hospitales privados y hasta ahora hay 40 en uso.