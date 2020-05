Nueva versión de la Guía Bioética contempla la voluntad anticipada

El Consejo de Salubridad General (CSG) puso a disposición de la sociedad la Guía Bioética para la Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, en la que se prioriza a los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir y se respeta la autonomía de las personas en caso de contar con una voluntad anticipada.

El documento, que puede ser descargado de la página oficial del CSG, señala que fue creado para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y entrará en operación siempre y cuando la capacidad existente de cuidados críticos en algún hospital se vea rebasada.

"Esta guía está dirigida al personal hospitalario que es, o pudiera ser, parte de los esfuerzos para combatir al Covid-19. En cada hospital, los comités hospitalarios de bioética deberán comprender la guía mediante lectura a profundidad y deberán socializarla, así como apoyar al personal hospitalario en su adecuada implementación".

Ventiladores solo para pacientes que puedan beneficiarse: Guía Bioética

La Guía enfatiza en que la única característica que se debe tomar en cuenta para asignar recursos escasos como ventiladores mecánicos es la posibilidad demostrable de acuerdo con la experiencia médica de beneficiarse de dichos recursos médicos.

"Los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica son priorizados sobre aquellos que tienen menor probabilidad de sobrevivir. Cuando la puntuación sea idéntica, en un primer momento habrá que tomar en cuenta que hasta el día de hoy, la mortalidad por Covid-19 no es la misma entre los sexos. Si lo anterior no resuelve la situación, se considerará la protección a personas que pertenecen a grupos vulnerables y, en caso excepcional, como último recurso tomarse de forma aleatoria y transparente".

El CSG resalta que aunque el principio de justicia social prevalece en situaciones de emergencia sanitaria, también es importante respetar la autonomía de los pacientes, por lo que se les debe comunicar en todo momento de manera clara su diagnóstico y pronóstico, así como los recursos hospitalarios disponibles.

"Los pacientes deben tener la oportunidad de hacer conocer sus deseos sobre los tratamientos e intervenciones que desean, así como si han elaborado algún documento de voluntad anticipada conforme a las leyes del Estado en que se encuentren.

"Debe ser claro que el deseo de no ser sujeto a cierto tratamiento o intervención siempre debe de respetarse. Por ejemplo, cualquier instrucción de 'no intubar' o 'no reanimar' debe estar registrada adecuadamente en la historia clínica y debe ser respetada".