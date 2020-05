Felipe Calderón niega haber conocido nexos de García Luna con el narcotráfico

Tras las acusaciones de la ex embajadora de los Estados Unidos en México Roberta Jacobson, en donde señala al ex presidente Felipe Calderón de conocer los nexos que tenía Genaro García Luna con el narcotráfico, el ex mandatario aseguró que "jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno".

Mediante su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa explicó la situación que persistía en su gobierno, además de acusar a la ex titular del Proyecto Mérida de dotar de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP.

"Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno", se lee en el primer tuit.

En la publicación cuestionó la información proporcionada por Jacobson a la revista Proceso. "La Embajadora Jacobson precisa a que se refiere en la entrevista: Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados… nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa”. Eso lo que hemos sostenido siempre.

Si las autoridades de EUA hubieran sabido de vínculos ilícitos del SSP, ¿Por qué la Iniciativa Mérida de la que ella era responsable dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP?", se lee en el hilo de Twitter.

Como ella afirma, “el departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar… no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas”. Sería absurdo suponer que, sabiendo sus supuestos nexos, hubieran dado ese apoyo multimillonario a la SSP, explica.

Por otra parte, el ex presidente mexicano explicó su relación y colaboración con el Gobierno de Estados unidos. "En cuanto a que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, señalo que cooperación entre mi Gobierno y el de EUA alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el D de Estado como otras agencias tenían interlocución con todas las dependencias de mi gobierno.

La estrategia de mi gobierno no dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo interinstitucional. La PGR, SEGOB, SRE, SSP, SEDEN, SEMAR, CISEN, todas las dependencias mexicanas vinculadas al tema estaban autorizadas a interactuar con autoridades de Estados Unidos" señala.

Para finalizar la explicación, Calderón Hinojosa señala que si existia el conocimiento de la información debió revelarse en tiempo y forma."De hecho, en muchos operativos en que se requería las agencias estadounidenses optaban discrecionalmente por la interlocución uno a uno, con algunas de las dependencias vinculadas al Gabinete de Seguridad.

Si el Gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de alguno de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió", finalizó.

Actualmente Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos y enfrenta acusaciones de operar en colusión con el Cártel de Sinaloa para ingresar cocaína a territorio estadounidense cuando era funcionario federal en México.

