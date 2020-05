Descarta AMLO militarizar hospitales tras irrupción en Ecatepec

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó militarizar los hospitales del país, esto, luego de los enfrentamientos con personal médico en el Hospital Las Américas, en Ecatepec.

"Hay vigilancia en hospitales, está ayudando la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero no queremos militarizar los hospitales, no es eso, no lo consideramos necesario, si acaso protección", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, aseguró que lo ocurrido en el Hospital Las Américas tiene que ver con la desinformación:

"Es un asunto que tiene que ver con la información, por eso es conveniente informar, informar, informar y volver a informar; hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan, pero si no se informara sería verdaderamente el caos, entonces, estos actos como los de Ecatepec, se debe a eso, a la falta de información".

Por otra parte, hizo un llamado a los trabajadores sociales de los hospitales para dar información oportuna a la gente acerca de sus familiares ingresados por coronavirus y, a la gente, solicitó no caer en rumores porque 'son temporadas de zopilotes'.

Medallas de oro, plata y bronce

López Obrador reconoció que la gente está muy atenta y es 'muy receptiva y sensible', acción por la que se ha avanzado en México en el combate al Covid-19, por ello, otorgó las siguientes medallas:

Oro: al pueblo de México por su actitud

Plata: a los médicos y enfermeras que son héroes y heroínas de México

Bronce: a los especialistas que llevan la estrategia contra la pandemia

"Esta es mi calificación, pero yo soy una opinión nada más, hay que recoger la opinión de todos, pero sí hacer un reconocimiento a los que han hecho posible reducir al mínimo el dolor, si se compara con lo que desgraciadamente ha pasado en otros países", sostuvo.

Y agregó: "Vamos trabajando de la mano todos juntos con sana distancia, desde luego, y no creer en rumores, en todas estas campañas de desprestigio".

A la gente, convocó a tener confianza en el gobierno. "Nosotros no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a ocultar nada", puntualizó.