Inicia aplicación del Plan DN-III y Plan Marina en combate al Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes iniciará la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina para reforzar la estrategia de combate a la pandemia del coronavirus en el país.

"Vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa y con el Plan Marina de reforzamiento a todo lo que se viene aplicando a la pandemia del coronavirus. Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector Salud", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que los planes se enfocarán en las seis entidades que presentan el mayor número de contagio: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

"Vamos a atender con todo a las entidades más afectadas sin descuidar el resto del país, pero para hospitalización, terapia intensiva, para el uso de equipos, como ventiladores, para contar con especialistas", acotó.

Esfuerzo en entidades críticas

López Obrador reiteró que la epidemia en México se está expresando en su manifestación critica de manera uniforme, es decir, no está afectado de manera pareja a todo el país en la parte crítica sino se ha manifestado más en los estados antes mencionados, aunque no quiere decir que en el resto no va a llegar.

Lo anterior, dijo, permite concentrar esfuerzos donde más se necesita y saliendo de los estados críticos, se va a apoyar a estados que lo requieran posteriormente.

En tanto, volvió a insistir en la recomendación de médicos, especialistas y científicos de acatar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

"Ya se ve el final del túnel; va a ser este mes, es mi pronóstico, incluso en algunos lugares vamos a regresar a la normalidad desde el día 17 y el 1 d junio queremos hacerlo a nivel nacional, igual con cuidado, hay certidumbre de que vamos bien a pesar de la tragedia", puntualizó.