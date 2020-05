Beatriz Gutiérrez pide 'esfuerzo inaudito' de OMS y ONU para vacuna anti Covid-19

La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacer un 'esfuerzo inaudito' para crear una vacuna contra el coronavirus en el menor tiempo posible.

Deseo que los enfermos mejoren y sanen: Beatriz Gutiérrez Müller La escritora y esposa del mandatario federal, recordó que hoy se celebra el Día de La Cruz, por lo que también aprovechó para felicitar a los trabajadores de la construcción

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la también escritora destacó la importancia de tener la vacuna antes de iniciar la siguiente temporada, pues en reiteradas ocasiones los expertos han señalado que podría estar lista hasta en 16 o 24 meses.

"Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el #coronavirus no puede estar lista en 6 meses; si bien nos va, en 16 o 24 meses. ¿Por qué no @ONU_es y @WHO hacen un esfuerzo inaudito y colectivo para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? #SalvaVidas", escribió en el tuit.

Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el #coronavirus no puede estar lista en 6 meses; si bien nos va, en 16 o 24 meses. ¿Por qué no @ONU_es y @WHO hacen un esfuerzo inaudito y colectivo para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? #SalvaVidas — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) May 5, 2020

Activa en redes 'por razones sanitarias'

Cabe destacar que, desde que inició la pandemia del coronavirus en México, Gutiérrez Müller ha estado muy activa en sus redes sociales, de hecho, regresó a la red social Twitter para informar al respecto.

El 16 de marzo, informó que levantar su huelga de dicha plataforma por razones estrictamente sanitarias:

Por razones estrictamente sanitarias levanto mi huelga en @TwitterLatAm. Aviso que no leeré ninguna cochinada aunque paguen y se envilezcan. Volveré a la huelga cuando estemos salvos. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 17, 2020

La esposa del presidente ha llamado, durante este tiempo de emergencia sanitaria, a no caer en la desinformación que se difunde a través de algunas redes sociales sobre el coronavirus.