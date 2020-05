Pide AMLO frenar campaña 'Quédate en Casa, Quédate vivo' por ser autoritaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a frenar la campaña "Quédate en Casa, Quédate vivo" porque consideró que es 'demasiada autoritaria y además está infundiendo miedo'.

AMLO y Jenaro Villamil llaman a cortar cadena de noticias falsas Villamil aseguró que en estos tiempos de emergencia sanitaria los ganadores son las redes sociales, pues han aumentado sus ganancias.

"No creo necesaria la campaña que se dio a conocer para que la gente no salga de sus casas pero con un tono, de manera respetuosa, demasiado autoritario y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casas […] Yo, respetuosamente, no avalo esa campaña, no soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo esperar que retiren la campaña y pidió confiar en la gente, "en la madurez de los ciudadanos, que van a seguir ayudándonos quedándose todos en casa, que van seguir atentos a las recomendaciones, cumpliendo todas las recomendaciones".

No al autoritarismo

López Obrador aclaró que vivimos en una democracia y no se acepta la dictadura:

"Nosotros desde el principio decidimos garantizar las libertades, nosotros tenemos que hacer valer las libertades y apostar a la gente, que es apostar a la democracia, y hemos salido adelante de esa forma sin medidas autoritarias y así vamos a continuar y tenemos, a pesar de los pesares, resultados favorables si se compara con lo que ha sucedido en otros países".

En esta línea, recordó que cuando inició la pandemia se decía que iba a haber mayor problema en los países democráticos que en los sistemas políticos autoritarios, pero consideró que México ha logrado avanzar en el freno del contagio mediante medidas sanitarias no autoritarias.

"No al autoritarismo, libertades plenas y confianza en la gente", acotó.

¿De qué trata la campaña?

La Alianza Estratégica de las Marcas (AVE) lanzó la campaña “Quédate en Casa, Quédate Vivo” y aclaró, este martes, que carece de relación alguna con el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México de señalización de zonas de mayor riesgo de contagio de Covid-19 ni con la Sana Distancia.

Con mensajes como “No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd”, “Si sales matas, si sales mueres” y “Mejor encerrado en casa que bajo tierra”, los creadores buscan concientizar a las personas sobre la importancia de acatar las medidas sanitarias.

Foto: AVE

Foto: AVE

Foto: AVE

Foto: AVE