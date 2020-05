Oscar Vega va por gubernatura de Baja California

El panista Oscar Vega Marín anunció este martes sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Baja California en las elecciones del próximo año, luego de declararse la inconstitucionalidad de la llamada "Ley Bonilla".

En entrevista con Publimetro Vega Marín aseguró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que impide extender de dos a cinco años el gobierno del actual mandatario Jaime Bonilla, es una buena noticia para los mexicanos y la democracia.

"Ojalá la resolución de la Suprema Corte modere la soberbia del gobierno de Jaime Bonilla y de Morena, y que dejen de pensar que el fin justifica los medios. En esta administración hay una falta de capacidad y experiencia; el mandatario no ha trabajado y no conoce lo que es el servicio público, su gabinete responde a otros intereses, no los de la ciudadanía", afirmó Oscar Vega.

Además confirmó sus aspiraciones para contender en las próximas elecciones para la gubernatura del estado, y llamó a los partidos de oposición a crear una "alianza" para vencer a Morena en los comicios electorales y así trabajar para contrarrestar los efectos económicos que deje la pandemia por Covid-19.