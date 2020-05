Amenazan con ‘volar’ instalaciones del Diario Reforma por críticas a AMLO

El diario Reforma se convirtió en el blanco de un supuesto ataque por parte del Cártel de Sinaloa, el cual amenazó con volar las instalaciones del periódico en caso de que no corrigieran sus constantes ‘difamaciones’ hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La amenaza se dio a conocer luego de que el propio portal del diario Reforma revelara el audio de la llamada recibida en las oficinas, lo cual alarmó a todos los trabajadores de dicho medio.

“Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya sobrepasó la línea”, se puede escuchar en la grabación.

Asimismo en la llamada, le solicitan al jefe de redacción del diario Reforma dejar de ‘difamar’ al presidente, dejando claro que el Cártel de Sinaloa supuestamente estaba del lado de AMLO.

“Dígale al jefe de redacción que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando a la patria, porque si no, las oficinas de su periódico las vamos a volar. Todo el Cártel Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador, nomás para que se cuiden, es en serio, ya están sobrepasando la línea”

La respuesta de AMLO a la amenaza en contra de Grupo Reforma

En la conferencia matutina de este jueves, el presidente de la República dejó claro que su movimiento no es violento y se deslindó de las amenazas en contra de Reforma, dejando en claro que en su gobierno está abierta la libertad de prensa y la no censura.

"Descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga en nuestro nombre”, expreso AMLO.

