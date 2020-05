Caída de Ley Bonilla reaviva el proceso electoral de Baja California

La declaración de inconstitucionalidad a la llamada “Ley Bonilla” abrió las puertas para que partidos políticos ya piensen en las elecciones que se desarrollarán el próximo año en Baja California, por lo que el panista Oscar Vega Marín levantó la mano para contender en los siguientes comicios.

El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma que planteaba extender el mandato en el estado de dos a cinco años, aspecto que hizo que legisladores de todas las bancadas, líderes empresariales y hasta ministros aplaudieran la resolución.

En entrevista con Publimetro, el panista que contendió en las pasadas elecciones para la gubernatura de Baja California, aseguró que el fallo de la Corte es una buena señal para la democracia, y confirmó sus aspiraciones para participar en las próximas elecciones. Además llamó a los partidos de oposición a crear una alianza con el fin de vencer a Morena en 2021.

“Ojalá la resolución de la Suprema Corte modere la soberbia del gobierno de Jaime Bonilla y de Morena, que dejen de pensar que el fin justifica los medios. En esta administración hay una falta de capacidad y experiencia; el mandatario no ha trabajado y no conoce lo que es el servicio público, su gabinete responde a otros intereses, no a los de la ciudadanía.

“Estamos a siete meses de que los partidos políticos decidan a sus candidatos para los próximos comicios, y el objetivo debe de ser vencer a Morena. Recientemente lancé una convocatoria para que todos los partidos políticos de oposición hagamos una alianza para poner en primer plano los intereses de Baja California”, puntualizó Vega.

Así se analizó la inconstitucionalidad de la ‘Ley Bonilla’ en el foro de Futuro21 El foro analizó los marcos jurídicos, así como las consecuencias que podrían traer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sobre el trabajo que hace la actual administración por la pandemia por coronavirus, aseguró que el gobierno de Bonilla oculta datos y reiteró que es debido a la falta de capacidad y experiencia para enfrentar este escenario.

“El equipo de Bonilla es muy disfuncional, apuestan –como otros gobiernos– a no dar información y prefieren ocultar los datos y decir que todo está bien, que no pasa nada, cuando la realidad es todo lo contrario. Llamo a los partidos y a ciudadanos a poner sus intereses en la mesa por un bien superior para que Baja California tenga gobiernos que impulsen su desarrollo”, sostuvo.

En tanto, la diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, señaló que la resolución de la SCJN da una esperanza de que existe un “contrapeso” ante el Poder ejecutivo y aseguró que con esto se “cierran las puertas” ante la tentación de que algún funcionario tenga intención de prolongar su mandato.

Respecto al mutis sobre tema de parte de los diputados de Morena en Baja California, la legisladora aseguró que “todos los partidos” deberían de pronunciarse en este caso, y exigió que se investigue a los lesgisladores que apoyaron la reforma que atentó contra el Estado de derecho y la democracia del país.

“Habría que investigar si diputados, de cualquier partido político, que apoyaron la iniciativa desde el Congreso local cayeron en el delito de coalición de servidores públicos, pues recordemos que está tipificado en el Código Penal”, precisó.

Alejandro Moreno, presidente Nacional del PRI, también celebró la decisión de la SCJN y aseguró que la primera responsabilidad de un servidor público electo es “respetar la voluntad de quienes le dieron su confianza”.

“Celebramos y reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de poder. También reconozco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, que hicieron su parte, dando opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes”, señaló.

Suprema Corte declara inconstitucional Ley Bonilla Por unanimidad, los ministros del máximo tribunal de justicia echaron abajo la ampliación del periodo del gobernador de Morena

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la resolución de la SCJN restringe de manera definitiva cualquier “estrategia fraudulenta” de algún actor político que pretenda modificar ilegalmente las reglas de los procesos electorales para beneficio propio.

“Lo anterior es relevante dado que toda democracia debe respetar el derecho al voto universal, libre y secreto, y porque el intento de múltiples legisladores locales del estado de Baja California, con el apoyo también de algunos municipios, ponía verdaderamente en peligro los avances en materia democrática en nuestro país”, indicó la Coparmex en un comunicado.

Foto: Especial

¿Cómo se han dado los hechos?

23.07.19

Diputados realizaron la sesión extraordinaria a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, donde aprobaron la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el plazo de la gubernatura.

22.08.19

El Congreso de Baja California aprueba que se lleve a cabo una consulta sobre la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla.

13.10.19

Realizan consulta para que los ciudadanos voten a favor o en contra de extender el mandato de dos a cinco años el periodo del morenista.

02.11.19

Se filtra un video en redes en donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, califica de “legal” la reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla.

11.05.20

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional extender de dos a cinco años el mandato del gobernador.