"En vez de que IP esté demandando, es para que estuvieran ofreciendo disculpas": AMLO

Ante la advertencia de la iniciativa privada de acudir a tribunales si no se revoca el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están en su derecho a acudir a tribunales como el gobierno federal está en derecho de poner orden en esta materia, pero señaló que "en vez de estar demandando, es para que estuvieran ofreciendo disculpas".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional, por lo que se debe de poner orden "y lo vamos a seguir haciendo, es lo mismo para los que no pagaban impuestos".

"La verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpas no para que estuviesen demandando, es para que estuvieran aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo".

Señaló que esta molestia surge porque había empresas que se habían apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Acusó que en sexenios anteriores se les dieron facilidades a empresas para producir energías renovables y limpias en contratos "leoninos" y en algunos casos, negocios sucios, y se dejó de lado a la CFE como si la CFE no produjera energías limpias".

"Están en su derecho, lo hemos dicho en otras ocasiones, el gobierno que encabezo representa a todos los mexicanos, creo ese es uno de los cambios sustanciales de los más importantes lo que a la nueva etapa que se está viviendo en México en lo que tiene que ver con las actividades pública, ya hay una separación que no la había entre poder económico poder político".

"¿Cuál es la inconformidad ahora? Pues se habían apoderado del sector energético, en particular, de la industria petrolera y de la industria eléctrica y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE y hay constancia de lo que estoy diciendo.

"No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otros procesos, en otras plantas, eras energías limpias y le trato preferencial solo se les dio a las particulares, en el sistema nacional de energía se tenía que subir , comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de energía de la CFE y si nosotros estamos garantizado que no aumente la energía eléctrica no puede ser que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, que se continúen con los mismos contratos leoninos", dijo.

En este sentido, López Obrador señaló que la iniciativa privada está en su derecho de acudir a los tribunales "como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente, y en defensa del interés de los mexicanos. Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mismo: la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista como lo hacían. Venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial".

El Presidente indicó que su gobierno impulsa una política de separación entre el poder económico y el poder político, porque "antes el poder económico dominaba y se atendía nada más el interés de los grupos de grupos de interés creados, solo los hombres de negocios y no se atendía el interés del pueblo de México, inclusive se decía que se debía de apoyar a los de arriba porque les iba a ir a los de abajo, que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, ahora ya no es así", dijo.

Acusó que en el caso de la industria eléctrica, al inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari se violó la Constitución al entregarse contratos a empresas particulares nacionales, "pero fundamentalmente extranjeras, empresas que luego se llevaron a trabajar a los altos funcionarios que les permitieron esas privatizaciones, hasta un expresidente se fue de Consejero de una empresa eléctrica española, de Ibredola, un expresidente de la República, contratos leoninos muy favorables a la empresas particulares, tanto en la adquisición de gas, como en la compara de la energía eléctrica dejando de lado a la CFE con un plan de cerrar las plantas de la CFE para dejarles todo el mercado a las particulares, al grado de que llegaron a venderle a la CFE el 50% de toda la energía que consumimos en el país".

Ayer, en un comunicado conjunto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la American Chamber en México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales pidieron revocar el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias que publicó la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los empresarios externaron que esta nueva política violenta el Estado de derecho y atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia del sector energético.

También manifestaron que el sector privado e involucrados que son perjudicados por la medida van a agotar los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho y defender a la industria energética del país como un motor de desarrollo.

