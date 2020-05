Después de dos meses, AMLO reiniciaría sus giras por el país

La última vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una gira, fue el 29 de marzo del presente año por Sinaloa; este miércoles adelantó que el 30 y 31 de mayo podrían reiniciar sus giras por el país, en el banderazo de las obras del Tren Maya desde Palenque, Chiapas.

AMLO saluda a la madre del ‘Chapo’ y de mano En redes sociales circula el video donde el presidente de México tuvo un encuentro breve con la mamá del narcotraficante

"Estoy esperando a que me autoricen los servidores públicos del sector salud de empezar a salir, también con cuidado, respetando todas las medidas, pero todavía no me informan de cuándo podría hacerlo […] Me gustaría ir a dar el banderazo al Tren Maya el 30 y 31, creo sábado y domingo, si no una semana después, va a depender de qué me recomienden los médicos", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que retomaría sus giras cuidando las medidas sanitarias y sus traslados serían por carretera aunque tardaría un poco más, pero para cuidarse y dar el 'buen ejemplo'.

En el caso del Tren Maya, indicó que si las autoridades de Salud no le permiten salir de la Ciudad de México, entonces, el banderazo a las obras se daría de forma virtual desde Palacio Nacional, siempre y cuando las empresas constructoras cumplan con los protocolos impuestos por los funcionarios de Salud, Trabajo, Economía y del Seguro Social.

Explicó que el inicio de obras del Tren Maya es importante por la generación de empleos que se requiere en estos tiempos de pandemia y, también, por cuestiones de tiempo, ya que se pretende concluir en 2023.

Giras en puerta

Además de su gira por Chiapas para el inicio del Tren Maya, el mandatario mexicano reveló que la segunda gira que planea será para supervisar el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

"Mi segunda gira programada va a ser en junio, quiero ir a Salina Cruz donde se está ampliando el punto, la nueva vía de ferrocarril del Istmo y quiero ir a ver las obras de acondicionamiento en Coatzacoalcos", detalló.

Después, señaló que emprendería otra gira para visitar las refinerías que se encuentran en rehabilitación.

"Quiero ir a Dos Bocas y con la secretaria de Energía, y el director de Pemex, a las seis refinerías que se están rehabilitando, porque el plan que tenemos es dejar de vender petróleo curdo al extranjero", refirió.

Además, informó que habría otra gira destinada a la inauguración de las sucursales del Banco del Bienestar.

"El plan es construir y operar dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país , este año se pretenden mil 350 y hasta ahora los ingenieros militares llevan 350", puntualizó.