'Ya está eliminada la práctica de fracking', aclara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se está utilizando la práctica del 'fracking' para explotar hidrocarburos y advirtió que si se llega a presentar la práctica de inmediato echará atrás dichos contratos.

‘Sembrar petróleo’, el plan de AMLO para rescatar a Pemex Promete para 2024 alcanzar producción de 2.6 millones de barriles de petróleo diarios y financiar el crecimiento del país.

"Nosotros no estamos utilizando la práctica del 'fracking' ni se va a utilizar […] no es de esa manera, de acuerdo al informe de Pemex sí hubieron permisos, pero no para el uso de 'fracking"", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que la práctica del 'fracking'quedó eliminada cuando inició su administración, al igual que el uso del maíz transgénico, el otorgamiento de concesiones para explotación minera a cielo abierto y otras medidas de protección al medio ambiente.

Aclaratoria de Pemex

Para refutar sus dichos, el mandatario mexicano mostró una nota informativa del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, en el cual señala que la empresa del Estado mexcicano continúa con una estrategia de exploración y explotación de yacimientos convencionales.

"Me lo mando el director de Pemex, ayer, para que vean que en este gobierno los compromisos se cumplen, cuando sacó la nota El Universal no tenía yo este informe y sin embargo, ayer dije 'no es cierto' porque nadie se puede atrever a desconocer una disposición, nadie lo haría, entonces más tarde sin que yo se lo pidiera, como aquí se pregunto, me mandó la nota", enfatizó.

Según el texto mostrado por AMLO, en Pemex no se tiene programa ni hay presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales.