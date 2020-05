Defenderemos criterio en tribunales: AMLO sobre amparos a energías renovables

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que defenderá ante tribunales que no haya privilegios para las empresas de la industria eléctrica, esto, en torno a los amparos que ganaron empresas contra el freno a energías renovables.

"Vamos a defender nuestro criterio en los tribunales, tienen instrucciones servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estamos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo estar abierto al diálogo, pero pondrá por delante el interés nacional. "No nos van a hacer cambiar porque no podemos cambiar la corrupción, sí al diálogo, pero que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque los trataban a los funcionarios muy bien, los colmaban dude atenciones, entonces sí diálogo, pero con legalidad", sostuvo.

Además, sobre la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, dijo que lo que se está protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos.

A favor de las energías limpias

Sobre las energías renovables, el mandatario dijo estar a favor, pero aseguró estar en contra de la corrupción.

"Estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal de la industria eléctrica, que es el fondo del asunto, se entregaron concesiones, contratos leoninos, que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular porque a través del influyentismo se pactó, mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad", enfatizó.

Con base en lo anterior, señaló que desde el periodo de Salinas de Gortari, se les dio preferencia a empresas de generación de energías limpias en contra de la CFE.

No obstante, afirmó que no se suspenderá ni cancelará ningún contrato; sin embargo, enumeró su postura: