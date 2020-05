Sitio del Proyecto de Nación de AMLO redirecciona a página para adultos

El sitio web donde se incluían las propuestas de campaña y el Proyecto de Nación del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una página que ofrece contenido audiovisual para adultos.

Usuarios de la red social Twitter, encontraron la asociación entre el dominio actual de una página con contenido pornográfico y la plataforma digital donde Morena difundió su Proyecto de Nación 2018-2024.

Al parecer, Morena adquirió el dominio de "proyecto18mx", pero dejó de pagarlo y por ello habría perdido vigencia en su propósito original.

La cuenta @proyecto18.mx se unió en octubre de 2017 y actualmente tiene 853 seguidores. "Aquí encontrarás una propuesta de un país posible, que requiere de tu participación para fortalecerse y consolidarse. Aquí encontrarás propuestas con esperanza", se lee en su perfil.

La última vez que publicó un tuit fue el 13 de abril de 2018. "Transparencia total para que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real. Prohibir las adjudicaciones directas. Establecer responsabilidades administrativas y penales al incumplimiento de licitaciones públicas", se lee en la publicación; sin embargo el enlace ya aparece como "Porno Mexicano Gratis – XXX Proyecto 18".

Transparencia total para que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real. Prohibir las adjudicaciones directas. Establecer responsabilidades administrativas y penales al incumplimiento de licitaciones públicas.https://t.co/qG9XmgrHNE — Proyecto 18 (@proyecto18mx) April 13, 2018

Viral en redes

Hasta el momento, Morena no ha hecho ningún comentario al respecto, pero usuarios de Twitter no perdonaron la falla en el dominio de la URL y los memes no se hicieron esperar.

¡Es verdad! Morena manda a una página porno en su proyecto de nación. El documento: https://t.co/2zIHzxe204 La página porno: https://t.co/Hre4I9nnSJ pic.twitter.com/PynESWNwS9 — vampipe ⍨ (@vampipe) May 20, 2020

Revisando el #proyecto18 de la nación proporcionando por morena, puedo confirmar q tienen dos tres propuestas bn vrgs… todo porno leer 😂 pic.twitter.com/eLdnKcFORN — Amarok 🐺🌔 (@Maskednigth) May 21, 2020