Gobierno de AMLO, fundamental para cambiar alimentación tras Covid-19: UNAM

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe contribuir para que en el país haya un cambio alimenticio después de la pandemia del coronavirus, así lo consideró Mariana Valdés, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Secretaría de Salud (SSa) ha sido enfática en que las muertes por Covid-19 están mayormente relacionadas a comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión, las cuales comúnmente son originadas por una mala alimentación.

La académica asegura que el gobierno tendrá que dotar espacios y recursos para lograr reducir los índices de morbilidad en México.

En conferencia matutina, el presidente de México declaró que debe haber un cambio en la forma en que se se alimentan los mexicanos, pues en situaciones críticas como la que actualmente vivimos -por la pandemia del Covid-19- los diabéticos, obesos e hipertensos son los de mayor riesgo.

No obstante, para lograr lo que pretende el mandatario, la Jefa de Carrera de Nutriología de la UNAM, declaró a Publimetro que son varios factores los que contribuirán en la nueva normalidad alimentaria en el país.

¿Coincide con el mandatario en que los hábitos deben cambiar?

– Estoy de acuerdo en que debe de cambiar, desafortunadamente las estrategias implementadas hasta la fecha no han tenido el éxito esperado, seguimos siendo un país que consume mucho refresco, azúcares refinados y no ha habido un cambio o un sensibilización a los efectos que puede tener una alimentación incorrecta y el sedentarismo.

Mariana Valdés, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. / Foto: Especial

¿Cómo debería contribuir el gobierno en este cambio?

– Uno de los ejemplos más recientes y de mayor impacto ha sido el tema del etiquetado de alimentos, desafortunadamente hay conflictos de intereses, pero hoy más que nunca debería existir un apoyo hacia el fortalecimiento de medidas saludables. Tiene un rol muy importante el gobierno en cuanto a la promoción de la salud, no nada más decir: 'cambien', sino promover los espacios, los recursos para que se hagan cambios. Además, la educación y orientación alimentaria son esenciales si no se promueve a través de campañas difícilmente vamos a ver resultados.

¿Cómo sería la 'nueva normalidad alimenticia'?

– La nueva normalidad tendrá que ser abatir radicalmente el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, en general todos los productos industrializados y cambiar por el consumo de alimentos frescos, vegetales, frutas, cárnicos y leguminosas. Además, es importante dar a conocer la cantidad de alimentos que tenemos en México, no por nada nuestra gastronomía es una de las más ricas del mundo, tenemos gran diversidad de alimentos que se pueden consumir de manera natural. También no olvidar el rol de la actividad física.

¿Sería un 50-50 de actividad física y alimentación?

– Tiene un mayor impacto la alimentación, algunos sectores no pueden realizar actividad física por lo que la alimentación podría jugar hasta el 80%, así como el descanso que es algo que hemos minimizado o no hemos dado importancia en los últimos tiempos.

¿Es una lección el Covid-19 para cambiar hábitos?

– Seguro, ojalá que todos lo veamos así. Viendo estas estadísticas de que la población de diabéticos, obesos e hipertenso son los de mayor riesgo en situaciones como estas, ¿no será importante hacer cambios para no ser población de riesgo? Los mexicanos funcionamos con el miedo, entonces, si esto no nos hace cambiar, no nos da una lección, tendríamos un desenlace fatal.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué opina de los remedios caseros que aseguran combate el virus?

– No existe evidencia científica que sostenga que un elemento, suplemento o complemento alimenticio previenen o curan la infección por Covid; no hay sustento de estas prácticas. Lo que sí puedo decir es que cuanto mayor calidad tenga mi alimentación, el riesgo de enfermedades se reduce, no sólo el Covid-19.